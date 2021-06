Xactly Forecasting gewinnt den 2021 Artificial Intelligence Breakthrough Award

SAN JOSE, Kalifornien, USA (ots) - Xactlys branchenführende und einzigartige Lösung wird als beste Predictive-Analytics-Lösung für die Revolutionierung von Umsatzprognosen ausgezeichnetXactly, (https://www.xactlycorp.com/de) der führende Anbieter von Intelligent-Revenue-Lösungen, gab heute bekannt, dass seine Xactly Forecasting (https://www.xactlycorp.com/products/intelligent-sales-forecasting)-Lösung im Rahmen des vierten jährlichen AI Breakthrough Awards-Programms von AI Breakthrough (https://aibreakthroughawards.com/), als Gewinner der Kategorie "Best Predictive Analytics Solution" ausgezeichnet wurde. AI Breakthrough ist eines der führenden Marktforschungsunternehmen, das die besten Unternehmen, Technologien und Produkte auf dem globalen Markt für künstliche Intelligenz (KI) auszeichnet.Xactly Forecasting ist eine Komponente der End-to-End-Revenue-Intelligence-Plattform von Xactly und bietet Umsatzverantwortlichen eine noch nie dagewesene Prognosegenauigkeit, indem es den umfangreichen 16-Jahres-Datensatz des Unternehmens mit KI und maschinellem Lernen kombiniert, um den historisch ineffizienten und unzuverlässigen Prozess der Umsatzprognose zu automatisieren und zu systematisieren. Mit Xactly Forecasting können Vertriebsteams ein granulares Bild von mehrstufigen Prognosen bis hin zum Zustand eines einzelnen Geschäfts erstellen. Das Tool ermöglicht es den Anwendern, historische Daten, Stimmungen und Kaufmuster zu nutzen, um sowohl das Upsell-Potenzial für bestehende Kunden als auch die Abschlusswahrscheinlichkeit für neue Kunden besser vorhersagen zu können und so die Vorhersagbarkeit und Belastbarkeit der Umsätze zu verbessern."Um in einem wettbewerbsintensiven Markt die Nase vorn zu haben und hohe Wachstumsziele zu erreichen, optimieren immer mehr Unternehmen ihr Geschäft und setzen auf intelligente Umsätze. Heutzutage sind Vertriebstechnologien ein wesentlicher Bestandteil des Arsenals eines jeden leistungsstarken Umsatzverantwortlichen", sagt Arnab Mishra, Chief Product Officer bei Xactly. "Mit Xactly Forecasting sind Unternehmen immer einen Schritt voraus, indem sie einen dynamischen Health Score für jede Verkaufschance ihres Teams in jeder Phase des Vertriebszyklus erstellen und den Erfolg auf Basis von Echtzeit-Dateneinblicken bewerten. Wir fühlen uns durch diese Anerkennung für Forecasting von AI Breakthrough geehrt und ich bin stolz auf die Arbeit unseres Teams bei der Entwicklung dieses Tools, das unseren Kunden einen noch nie dagewesenen Mehrwert bietet."Aufgrund einer sich ständig verändernden, unsicheren Wirtschaft sagt die Hälfte der heutigen Vertriebsleiter, dass es heute schwieriger denn je (https://www.xactlycorp.com/resources/guides/state-global-enterprise-sales-performance-2021) ist, Buchungen zu prognostizieren. Als Antwort darauf hat Xactly im letzten Jahr Forecasting auf den Markt gebracht. So gibt sie Geschäftsführern die Technologie an die Hand, um ihre Umsatzpipeline umfassend zu verwalten und die Rentabilität sicherzustellen. Diese Technologie hat in der Branche für Aufsehen gesorgt, denn auch die Business Intelligence Group hat Xactly Forecasting anerkannt und die Lösung zum Produkt des Jahres 2021 (https://www.bintelligence.com/big-innovation-awards) ernannt.Die Mission der AI Breakthrough Awards ist es, herausragende Leistungen zu würdigen und die Innovation, harte Arbeit und den Erfolg in einer Reihe von KI- und Machine-Learning-bezogenen Kategorien anzuerkennen, darunter KI-Plattformen, Deep Learning, Smart Robotics, Business Intelligence, Natural Language Processing, branchenspezifische KI-Anwendungen und viele mehr. Für das diesjährige Programm wurden mehr als 2.850 Nominierungen aus über 17 verschiedenen Ländern weltweit eingereicht."Die Zeit von Verkäufern ist wertvoll - und Lösungen wie Xactly Forecasting, die auf fortschrittlicher KI basieren, um kritische Einblicke zu liefern und diese kostbare Zeit zu sparen, sind sicherlich bahnbrechend", sagt James Johnson, Managing Director, AI Breakthrough. "Trotz des Fortschritts in der Automatisierung und des gestiegenen Erfolgsdrucks scheitern Unternehmen bei der Prognose und dem Erreichen ihrer Zahlen, weil ihrem Umsatztrichter eine Schlüsselkomponente fehlt: die Fähigkeit, Daten zu verstehen und zu erfassen. Xactly Forecasting stellt Daten in den Mittelpunkt der Lösung und eliminiert ungenaue und manuelle Prozesse, während es die Bedürfnisse potenzieller Kunden vorschreibt und vorhersagt. Wir freuen uns sehr, Xactly die Auszeichnung 'Beste Predictive-Analytics-Lösung' überreichen zu können."Um mehr über Xactly, seine Produkte und Angebote zu erfahren oder wenn Sie sich dem wachsenden Team des Unternehmens anschließen möchten, besuchen Sie bitte xactlycorp.com/de.####Über XactlyXactly befähigt wachsende Unternehmen, ihre Umsatzgenerierung effektiv zu verwalten. Die Intelligent Revenue Plattform von Xactly führt Unternehmen durch den gesamten Lebenszyklus der Umsatzgenerierung, indem sie sich auf Planung, Territorium und Quote, Incentives sowie Pipeline-Management und -Prognosen konzentriert - von der anfänglichen Strategieentwicklung bis hin zur Ausführung und Priorisierung aller Aspekte der Umsatzoptimierung. Die skalierbare, Cloud-basierte Plattform von Xactly nutzt die Kraft der KI und kombiniert großartige Software mit dem umfangreichsten Datensatz der Branche aus 16 Jahren, um Kunden die zuverlässigen Einblicke zu geben, die sie benötigen, um die Vertriebsleistung zu verbessern und den Umsatz zu steigern. Xactlys proprietäre 16-Jahres-Daten-Engine wird von Erkenntnissen aus Salesforce, Oracle, People.ai und Gainsight gespeist und wird ständig erweitert. About AI BreakthroughPart of Tech Breakthrough (https://techbreakthrough.com/), a leading market intelligence and recognition platform for global technology innovation and leadership, the AI Breakthrough Awards program is devoted to honoring excellence in Artificial Intelligence technologies, services, companies and products. The AI Breakthrough Awards provide public recognition for the achievements of AI companies and products in categories including AI Platforms, Robotics, Business Intelligence, AI Hardware, NLP, Vision, Biometrics and more. For more information visit AIBreakthroughAwards.com (https://aibreakthroughawards.com/). 