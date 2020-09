Xaar: Faktencheck!

Weitere Suchergebnisse zu "Xaar":

Der Kurs der Aktie Xaar steht am 22.09.2020, 07:20 Uhr an der heimatlichen Börse London bei 90.4 GBP. Der Titel wird der Branche "Technologie Hardware und Ausrüstung" zugerechnet.

Nach einem bewährten Schema haben wir Xaar auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An drei Tagen und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Xaar. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Xaar-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 1 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Xaar vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (51 GBP) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -43,58 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 90,4 GBP), was einer "Sell"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Xaar eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Xaar derzeit ein "Buy". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 56,13 GBP, womit der Kurs der Aktie (90,4 GBP) um +61,05 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Buy". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 84,65 GBP. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +6,79 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Buy"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Buy".

