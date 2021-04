X Media Sports Consulting übernimmt PAMA Technologies - neues Tech-Unternehmen entsteht in Berlin

Landau/Berlin (ots) - X Media Sports Consulting übernimmt PAMA Technologies - neues Tech-Unternehmen entsteht in BerlinMit heutigem Datum übernimmt X Media Sports Consulting GmbH (Landau/Pfalz) vollständig die Software von PAMA Technologies GmbH (Berlin).X Media Sports Consulting ist eines der führenden Unternehmen im Bereich Medienforschung und -analysen. PAMA Technologies hat seinen Schwerpunkt im Feld der Entwicklung von Software für Anwendungen in der Künstlichen Intelligenz ("KI") sowie der Gesichts- und Markenerkennung ("Face and Logo Recognition"). Firmen aus der werbetreibenden Industrie zählen zu den bestehenden Kunden.Mit der Übernahme der Software von PAMA Technologies durch X Media Sports Consulting wird der Firmensitz nach Berlin verlegt.Die bisherige Inhaberin und CEO von X Media Sports Consulting, Susanne Möckel, bleibt mit der Transaktion alleinige Gesellschafterin. Der bisherige CEO von PAMA Technologies, Dr. Patrick Ndjiki-Nya, tritt als CTO der Gesellschaft bei. PAMA Technologies wird aufgelöst.Zitat Susanne Möckel: "Die Übernahme der Software von PAMA Technologies stellt einen wichtigen Meilenstein für die weitere Zukunft unserer Pläne zur Entwicklung und Etablierung eines neuen Tech-Konzerns dar. Das Unternehmen wird sich an der wachsenden Nachfrage nach verlässlichem und professionellem Daten- und Informationsmanagement im Bereich der Medien- und Nachrichtenanalyse orientieren. Durch den Einsatz von etablierten und neuen Softwarelösungen blicken wir mit Spannung auf zukunftsträchtige und attraktive Geschäftsfelder.Zitat Dr. Patrick Ndjiki-Nya: "Mit der neuen Konstellation von X Media in Berlin geht die Entwicklung der Software von PAMA Technologies in eine neue Phase. Wir sind sicher, dass mit dieser neuen Struktur, die weitere Softwareentwicklung mit bisher nicht dagewesenem Tempo voranschreiten wird. Speziell die Möglichkeit zukunftsweisende praktische Anwendungen zu beleuchten, wird uns neue Chancen und Anteile an dem wachsenden KI-Markt erschließen lassen."Pressekontakt:Susanne MöckelEmail : moeckel@xmediasports.comTelefon: +49 -173 - 777 67 87Original-Content von: X Media Sports Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell