X-Mas Online-Shopping 2018 - Tipps für das sichere Bestellen der Weihnachtsgeschenke (AUDIO)

Bochum (ots) -Anmoderationsvorschlag: 472 Euro und 30 Cent: Das gibt lautStatistik jeder von uns in diesem Jahr im Durchschnitt fürWeihnachtsgeschenke aus. Bestellt werden die übrigens immer öfter imInternet: Laut einer aktuellen Umfrage des IT-Security-Herstellers GDATA haben das rund 72 Prozent der Befragten vor. Viele von denenhaben allerdings auch große Sicherheitsbedenken beimOnline-Geschenke-Kauf. Helke Michael verrät Ihnen, welche Sorgen undNöte das konkret sind.Sprecherin: Die größte Sorge der Online-Shopper ist, dass ihrebestellte Ware nicht geliefert wird, obwohl sie die schon bezahlthaben.O-Ton 1 (Tim Berghoff, 22 Sek.): "Die zweite Sorge ist, dass siezwar die Ware bestellt und bezahlt haben, aber statt dem gewünschtenArtikel dann minderwertige Ware bekommen. An Platz drei dieser Sorgensteht der Diebstahl von persönlichen Daten, wie zum BeispielKontoinformationen, Kreditkarten-Daten und so weiter. Und es gibtlaut unserer Umfrage immer noch 23 Prozent der Einkäufer, die sichbeim Einkauf im Internet überhaupt keine Sorgen machen."Sprecherin: Sagt der G DATA Sicherheitsexperte Tim Berghoff underklärt, welche Sicherheitsmaßnahmen beim Weihnachtsgeschenke-Einkaufim Netz sinnvoll sind:O-Ton 2 (Tim Berghoff, 35 Sek.): "Zum einen: Werfen Sie einenBlick ins Impressum. Schauen Sie sich auch an, welcheKontaktmöglichkeiten ein Webshop bietet. Wenn hier nur einekostenpflichtige Nummer als Kontaktmöglichkeit aufgeführt ist, dannist das schon ein Warnzeichen. Bei den Zahlungsmöglichkeiten schauenSie, ob verschiedene angeboten werden. Wenn die einzige angeboteneZahlungsmöglichkeit Vorkasse per Überweisung ist, dann ist auch dasunter Umständen ein Indikator dafür, dass es hier nicht mit rechtenDingen zugeht. Zu guter Letzt: Machen Sie eine kleineOnline-Recherche und schauen Sie, ob dieser Webshop, bei dem Siegerade bestellen möchten, schon als 'schwarzes Schaf' irgendwoaufgefallen ist."Sprecherin: Überprüfen Sie darüber hinaus, ob die Shop-Webseite inder Adresszeile Ihres Browsers über eine sichere 'https'-Verbindungverfügt. Außerdem bitte niemals über ein ungeschütztes öffentlichesWLAN bestellen und bezahlen.O-Ton 3 (Tim Berghoff, 30 Sek.): "Achten Sie auch darauf, dass Siefür jede Plattform, auf der Sie einkaufen, ein eigenes Passwortvergeben. Denn wenn dieses Passwort einmal gestohlen wird, dann istnur ein Benutzerkonto betroffen und nicht alle Benutzerkonten. Ganzwichtig ist es, dass Sie alle Programme, egal ob auf dem PC oder aufdem Mobilgerät, immer auf dem neuesten Stand halten. Das gilt fürProgramme, das gilt für Apps, aber auch für das Betriebssystemselber. Wer dann auch noch eine umfangreiche Sicherheitslösung wiezum Beispiel die von G DATA installiert hat, der kann beimWeihnachtseinkauf eigentlich nichts mehr falsch machen."Abmoderationsvorschlag: Mehr zum Thema "Weihnachtsgeschenke sicherim Internet bestellen" finden Sie unter gdata.de in einem fürjedermann verständlichen Online-Ratgeber.