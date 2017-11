X-Mas Online Shopping 2017: Deutsche fürchten um ihre Daten beim Geschenkekauf im Netz (FOTO)

Bochum (ots) -Knapp vier Wochen vor Weihnachten starten viele Deutsche mit demGeschenkeeinkauf und setzen dabei auch auf Online Shops. Wie einerepräsentative G DATA Umfrage zeigt, machen sich viele deutscheKäufer dabei Gedanken um die Sicherheit ihrer Daten, so ist diegrößte Sorge beim Shopping der Diebstahl vonKreditkarteninformationen, Passwörtern und Co. Bedenken gibt es auchgegenüber den Online-Händlern: Nur 29 Prozent glauben an dieSicherheit ihrer Informationen bei den Shop-Betreibern. Beim Kauf imInternet zeigen deutsche Anwender besondere Vorsicht, sieben von zehnachten auf einen sicheren Verbindungsaufbau der Webseite, um sichervor Online-Betrug zu sein. Für die repräsentative Umfrage befragteder deutsche IT-Security-Hersteller 1.000 deutsche Internetnutzer. GDATA rät Online-Geschenkekäufern zur Vorsicht vor unseriösenAngeboten im Netz, gefälschten E-Mails und fragwürdigen InternetShops und gibt sechs Tipps für den sicheren Weihnachtseinkauf imInternet.Nur 13 Prozent shoppt ohne SicherheitsbedenkenBeim Einkauf im Netz machen sich die Deutschen Gedanken um ihreIT-Sicherheit. Wie die G DATA Umfrage zeigt, kauft nur einer von zehnNutzern im Internet ohne Sicherheitsbedenken. Die größte Sorge derOnline-Käufer ist der Diebstahl von Kreditkarteninformationen,Benutzerkonten oder anderen persönlichen Daten. Auf Platz zwei folgtder Nichterhalt der Bestellung trotz Zahlung des Kaufpreises. GroßeAngst haben Anwender auch vor der unkontrollierten Weitergabe vonDaten an Dritte, die nichts mit dem Einkauf zu tun haben.Nutzer stellen Datensicherheit bei Online-Händlern in FrageOnline-Shopper geben beim Kauf von Weihnachtsgeschenken undanderer Ware u.a. ihre Post-, Mailadresse und eventuell auchBezahldaten preis. Diese Informationen müssen bei den Händlern sichersein, aber wie das G DATA IT-Security-Barometer zeigt, sind nur 29Prozent der Deutschen hiervon überzeugt. Sieben von zehn Nutzernhaben Zweifel bzw. sind unsicher in puncto Datensicherheit imOnline-Handel.Online Shopper achten auf sicheren Webseiten-VerbindungsaufbauFast sieben von zehn deutsche Internetnutzer achten beim Kauf imInternet darauf, dass die Webseite des Online-Händlers eine sichereVerbindung aufbaut. Nur gute 30 Prozent achten weder auf ein "https"in der URL oder das Schlosssymbol in der Browser-Adresszeile undgehen damit das Risiko ein, Opfer von Cyberkriminellen und Betrügernzu werden.Für das G DATA IT-Security Barometer wurden 1.000 Internetnutzeraus Deutschland im November 2017 befragt. Die repräsentativeKurzumfrage wurde von der OmniQuest GmbH durchgeführt und umfasstedrei Fragen.Sechs Sicherheitstipps für das sichere X-Mas Shopping im Netz- Gut geschützt ins Internet: Eine umfassende Sicherheitslösungmit einem leistungsfähigen Echtzeitschutz gehört zurGrundausstattung jedes Computers, Smartphones und Tablets.- Auf dem aktuellsten Stand sein: Die auf dem PC und demMobilgerät installierte Software, Apps und das Betriebssystemsollten immer auf dem aktuellsten Stand sein und alleverfügbaren Updates umgehend installiert werden. Anwenderschließen so Sicherheitslücken, die Kriminelle für Angriffeausnutzen könnten.- Auf Rechnung kaufen: Wenn der Online-Shop die Möglichkeitbietet, sollte als Bezahlmethode die Zahlung per Rechnunggenutzt werden. So werden im Vorfeld keine Bankdatenpreisgegeben. Die Option "Vorkasse" sollte möglichst vermiedenwerden.- Nicht auf unseriöse Angebote reinfallen: Nachrichten mitunseriösen Geschenkeangeboten sollten sofort gelöscht werden.Anwender sollten dabei niemals eingebundene Links oderDateianhänge anklicken, diese könnten geradewegs in dieSchadcodefalle führen.- Nur in seriösen Online-Shops kaufen: Käufer sollten Online-Shopsvor dem Einkauf genau unter die Lupe nehmen und sich dabei überdie allgemeinen Geschäftsbedingungen, Versand- und eventuelleZusatzkosten informieren. Ein Blick in das Impressum istebenfalls sinnvoll, außerdem lohnt sich eine Online-Recherche,um zu ermitteln, ob der Betreiber als "Schwarzes Schaf" bekanntist.- Sicheres Bezahlen im Netz: Beim Bezahlvorgang sollten Anwenderauf die Sicherheitshinweise ihres Browsers achten. Wichtig sindhier das Vorhängeschloss in der Adressleiste, die Abkürzung"https" vor der eigentlichen Internetadresse und die Anzeige derkorrekten Domain. Wenn diese Kennzeichen fehlen, sollten keineOnline-Zahlungen und Dateneingaben erfolgen.Pressekontakt:G DATA Software AGKathrin Beckert-PlewkaPR-ManagerinPhone: +49 (0) 234 - 9762 507Christian LuegPR-ManagerPhone: +49 (0) 234 - 9762 160Dominik NeugebauerPR-ManagerPhone: +49 (0) 234 - 9762 610E-Mail: presse@gdata.deInternet: www.gdata.deG DATA Software AG, G DATA Campus, Königsallee 178, 44799Bochum, DeutschlandOriginal-Content von: G Data Software AG, übermittelt durch news aktuell