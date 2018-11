"X-Factor - Das Unfassbare kehrt zurück" am 4. November - Hommage an die Kultserie zum 20. Jubiläum (FOTO)

München (ots) -Neue mysteriöse Geschichten- Moderiert von Detlef Bothe- Zwei Folgen am Sonntag, den 4. November 2018, ab 18:15 Uhr beiRTL IIDer 4. November steht ganz im Zeichen von "X-Factor", denn diemysteriöse Kultserie feiert an diesem Tag ihr 20-jähriges Jubiläum.Dies zelebriert RTL II mit einer Hommage mit zwei neu produziertenFolgen namens "X-Factor - Das Unfassbare kehrt zurück". Darinentführt Detlef Bothe mit insgesamt zehn neu produzierten Geschichtenin eine geheimnisumwobene Welt.Am 4. November vor 20 Jahren ging die amerikanische Mystery-Reihe"X-Factor" zum ersten Mal bei RTL II auf Sendung. Heute hat die Seriemit dem geheimnisvollen Jonathan Frakes und seinen rätselhaftenGeschichten Kultstatus. RTL II feiert das 20-jährige Jubiläum miteiner Hommage der besonderen Art. Mit "X-Factor - Das Unfassbarekehrt zurück" werden in zwei Folgen zehn neue unheimliche Geschichtengezeigt.Präsentiert werden die Storys von keinem geringerem als DetlefBothe. Der 53-Jährige ist unter anderem aus Filmen wie "DieVierhändige", "Tatort", und "James Bond 007: Spectre" bekannt. In"X-Factor - Das Unfassbare kehrt zurück" nimmt er Mystery-Fans mitauf eine schaurig-schöne Reise."Es werden Einem übernatürliche Phänomene genauso begegnen wieunfassbare Zufälle. Man darf sich überraschen lassen und natürlichfleißig mit raten.", so der Schauspieler. Am Ende stellt sich wieimmer die Frage: War alles eine Lüge oder hat sich das Ganze inWahrheit wirklich so zugetragen?Um in die richtige Gruselstimmung zu kommen, zeigt RTL II amSonntag, den 4. November, bereits ab 9:35 Uhr Wiederholungen derKultserie und ab 18:15 Uhr die zwei neuen Folgen "X-Factor - DasUnfassbare kehrt zurück".Ausstrahlung: Zwei Folgen "X-Factor - Das Unfassbare kehrt zurück"am Sonntag, den 4. November ab 18:15 Uhr bei RTL IIPressekontakt:RTL II KommunikationStefanie Reichardt089 - 64 185 6512stefanie.reichardt@rtl2.deRTL II BildredaktionBildredaktionbildredaktion@rtl2.deMehr Informationen unter www.rtl2-presse.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell