"X Factor" 2018: "EES & the Yes-Ja!-Band" gewinnt das große Finale live auf Sky 1 (FOTO)

Unterföhring (ots) -- Band mit Wurzeln aus Namibia, Köln und Bonn gewinnt in großerLiveshow den "X Factor" Titel- Siegertitel "Try, try, try" ab sofort als Download und Streamerhältlich- Bildmaterial des Gewinners und aus der Show unter:https://we.tl/t-bZthqnELCPUnterföhring, 19. Oktober 2018 - Deutschland hat einen neuen Sternam Musikhimmel: Die siebenköpfige "EES & the Yes-Ja-Band" rund um denDeutsch-Namibier Eric Sell stammt aus Köln und Bonn. Mit ihrerMusikrichtung "South-African Kwaito" sorgten sie nicht nur fürBegeisterungsstürme unter den Juroren und Standing Ovations beimStudiopublikum, sondern gewannen auch die Herzen der Zuschauer vorden Bildschirmen. Denn diese wählten die Band mit ihrer Single "Try,try, try" zum Gewinner von "X Factor" 2018. Damit setzte sich "EES &the Yes-Ja-Band" nicht nur gegen die beiden Soloacts Sheila (28) ausFlensburg und Jan-Marten (23) aus Süderlügum, sondern auch gegen diezweite Band "Wait Of The World" durch. Damit gewinnt die Band einenPlattenvertrag mit Sony Music, ihre Sieger-Single "Try, try, try" istab sofort auch digital zum Download und Streaming erhältlich."Wir sind total überwältigt von der Situation und können es nochgar nicht richtig fassen, dass wir gewonnen haben. Wir freuen unssehr, dass unsere Musikrichtung 'South-African Kwaito' auch inDeutschland so großen Anklang findet", so Frontmann Eric Sell.Und auch Jurorin und Mentorin Jennifer Weist freut sich über denGewinn ihrer Band: "Für mich war von Anfang an klar, dass eine Bandins 'X Factor' Finale gehört. Dass 'EES & the Yes-Ja- Band" jetztauch noch gewonnen haben, freut mich unglaublich! Die Jungs sind alleVollblutmusiker und niemanden im Raum hält es auf den Sitzen, wennsie die Bühne stürmen. Zu diesem Sound muss man sich einfach bewegen!In Afrika sind sie schon Stars und jetzt erobern sie auchDeutschland."Die Gewinnersingle "Try, try, try" kann bereits auf Spotify,Rhapsody/Napster und YouTube Commercial gestreamt werden. Ab Samstag,20. Oktober steht sie zum Kauf auf iTunes, Amazon und Google zurVerfügung.Für Interviewanfragen mit "EES & the Yes-Ja!-Band" wenden Sie sichbitte an Antonia Kubas, MCS - Marketing & Communication Services (+49(0) 30 52 68 69 51 und antonia.kubas@mcs-berlin.com).Für Anfrage an alle anderen "X Factor" Kandidaten steht IhnenMarkus Hermjohannes, Foolproofed (+49(0)221 93 33 080 undhermjohannes@foolproofed.de) zur Verfügung.Über "X Factor":Bei "X Factor" treten die talentiertesten Musiker Deutschlands invier Kategorien gegeneinander an und versuchen die prominente Juryund das Publikum von sich zu überzeugen. Dabei erhalten nicht nurweibliche und männliche Solokünstler jeder Altersgruppe, sondern auchDuette und Bands die Chance auf eine musikalische Karriere. DieKandidaten müssen das gewisse Etwas haben - den X Factor. Auch dieJury stellt sich einer besonderen Herausforderung: Die Juroren,allesamt erfahrene Profis aus dem Musikgeschäft, werden im Verlaufder Show zu Mentoren der Kandidaten und kämpfen für ihre Favoriten.Damit treten auch die Jurymitglieder untereinander in einenWettbewerb. Die Musikprofis verhelfen mit ihrem Know-how denKandidaten zum perfekten Auftritt, treffen mit ihnen künstlerischeEntscheidungen und kämpfen darum, dass ihr Act die Show im großenFinale gewinnt."X Factor" ist eine der erfolgreichsten Musik-Castingshows derWelt und lief bereits in 52 Ländern weltweit. Darunter England,Australien, Belgien, Russland, Niederlande, Spanien, Italien,Frankreich, USA, Japan und Brasilien. Entwickelt wurde die Show 2004von Simon Cowell, aus dessen Feder auch das erfolgreicheFremantleMedia-Format "Got Talent" stammt. "X Factor" hat wie keinanderes Musik-Format Weltstars wie Leona Lewis, Alexandra Burke, OllyMurs, James Arthur und One Direction hervorgebracht. In Deutschlandwird das Format von UFA Show & Factual produziert.Über Sky 1:Der Entertainmentsender Sky 1 zeigt in Deutschland und Österreicheine ebenso unterhaltende wie hochwertige Mischung aus exklusivenShowformaten und hochkarätigen Serien. Das Programm besteht sowohlaus eigenproduzierten Shows und Serien als auch aus großartigeninternationalen Serienproduktionen. Über Kabel, Satellit und IPTVsteht Sky 1 in SD als Teil des Sky Starter Pakets allen Sky Kundenzur Verfügung, in HD ist der Sender im Sky Entertainment Paketerhältlich. Die Sendungen sind zudem über Sky On Demand, Sky Go undSky Ticket zeitlich und räumlich flexibel abrufbar.Über Sky Deutschland:Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2,3Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu denführenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht ausLive-Sport, Spielfilmen, Serien, Shows, Kinderprogrammen undDokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc.Über 23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusivenProgramme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: Juni2018).Pressekontakt:Stephanie SchlayerExternal CommunicationsTel. +49 89 9958 6867Stephanie.Schlayer@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandInstagram: SkyDeutschlandKontakt für Fotomaterial:Margit SchulzkeTel. +49 89 9958 6847margit.schulzke@sky.depicture.management.skyde@sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell