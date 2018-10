XY-Preis 2018: Horst Seehofer ehrt drei Bürger für Zivilcourage (FOTO)

Mainz (ots) -Im ZDF-Hauptstadtstudio Berlin hat Bundesinnenminister HorstSeehofer am Dienstag, 30. Oktober 2018, als Schirmherr den "XY-Preis- Gemeinsam gegen das Verbrechen" für mutiges und vorbildlichesHandeln verliehen. Der mit jeweils 10.000 Euro dotierte Preis ging indiesem Jahr an Marie Deutsch, Jörg Neubauer und Ugur Altun für ihrenbeispielhaften Einsatz gegen Kriminalität. Die Laudationes auf diePreisträger hielten als Paten die Schauspieler Johanna Polley ("DerKriminalist"), Katrin Jaehne ("SOKO Potsdam") und Ludwig Blochberger("Der Alte"). Durch das Programm führte Rudi Cerne.In Magdeburg verhinderte Marie Deutsch (19) die Vergewaltigungeines minderjährigen Mädchens. Der 49-jährige Jörg Neubauer rettetein Heilbronn das Leben einer jungen Frau, und Ugur Altun (36)bewahrte in Wendlingen eine Frau vor dem Tod. "Ich gratuliere dendrei Preisträgern, die in vorbildlicher Art und Weise ein Zeichengesetzt haben - für das Miteinander in unserer Gesellschaft und gegenGewalt. Leider ist das eben nicht selbstverständlich. Deswegen istder XY-Preis eine wichtige Auszeichnung für Zivilcourage", so Dr.Norbert Himmler, Programmdirektor des ZDF.Die Auszeichnung, 2002 vom ZDF und der "Aktenzeichen XY...ungelöst"-Produktionsfirma Securitel ins Leben gerufen, wurde zum 17.Mal vergeben. Aus mehr als 150 Vorschlägen von Zuschauern,Angehörigen oder Freunden von Opfern sowie von denPolizeidienststellen ermittelte die zwölfköpfige Fachjury diediesjährigen Preisträger. Unterstützt wird der Preis von ABUSSecurity-Tech Germany. Am Mittwoch, 14. November 2018, 20.15 Uhr,werden die Preisträger in der Live-Sendung "Aktenzeichen XY...ungelöst" zu Gast sein und mit Rudi Cerne über ihr couragiertesEingreifen sprechen.Link zur Pressemappe: https://ly.zdf.de/QKYI/http://aktenzeichenxy.zdf.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/zdfAnsprechpartnerin: Elisa Schultz, Telefon: 089 - 9955-1349;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind ab zirka 15.30 Uhr erhältlich über ZDF Presse undInformation, Telefon: 06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/xypreisPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell