XXXL-Möbelhäuser investieren in Mitarbeiter und neue Standorte (FOTO)

Würzburg (ots) -Die Unternehmensgruppe XXXL mit ihren 38 Möbelhäusern inDeutschland stellt ihr Investitionsprogramm für 2017 vor: Es soll ingleicher Weise in Mitarbeiterqualität und in neue Standorteinvestiert werden."XXXL-Plus" heißt das neue Mitarbeiter-Benefitprogramm, das dieXXXL-Möbelhausgruppe in 2017 umsetzen wird. Neben großen baulichenInvestitionen, investiert XXXL auch in die Motivation, Bindung undWeiterentwicklung der Mitarbeiter. Neben einem zusätzlichenarbeitsfreien Tag im Jahr (zum Geburtstag) werden den Mitarbeiternwahlweise Kranken- oder Unfallversicherung und Altersvorsorgegeboten. (XXXL übernimmt hierfür die gesamten Beiträge) Ein spezielldotiertes "Notfallprogramm" soll Mitarbeitern helfen, dieUnglücksfälle (Brandschaden, Unfall, Todesfall usw.) erlitten haben.Ein umfangreiches Schulungsprogramm (jährlich rund elf Mio. Eurowerden in die Ausbildung investiert) unterstützt die vielfältigenAufstiegsmöglichkeiten für Mitarbeiter.Aber auch große bauliche Investitionen stehen für 2017 an: NeueMöbelhäuser werden an den Standorten Villingen-Schwenningen,Bopfingen (beide Baden-Württemberg) und Wolfratshausen bei Müncheneröffnet werden. Für einen weiteren Standort in Gera (Thüringen)wurde ein großes Grundstück erworben. Außerdem ist der Bau einesLogistikzentrums bei Erfurt geplant.Insgesamt gibt die XXXL-Gruppe 2017 rund 240 Mio. Euro für neueStandorte aus und schafft damit über 1.200 neue Arbeitsplätze.Dazu Alois Kobler, verantwortlicher GeschäftsführerXXXL-Deutschland "Wir investieren in beide Richtungen, in dieMitarbeiter, ohne die unser unglaublicher Erfolg nicht möglich wäre,und in neue Standorte, die uns noch stärker und leistungsfähigermachen".XXXL Unternehmensgruppe:Die XXXL Unternehmensgruppe betreibt 246 Einrichtungshäuser inneun Ländern und beschäftigt insgesamt ca. 20.800 Mitarbeiter. InDeutschland arbeiten rund 10.500 Menschen für die Unternehmensgruppe,die hier 38 XXXL-Einrichtungshäuser und 32 Mömax-Trend-Mitnahmemärktebetreibt.Mit einem Jahresumsatz von über 3,9 Milliarden Euro ist dieUnternehmensgruppe einer der größten Möbelhändler der Welt. DieXXXL-Gruppe in Deutschland hat ihren Sitz in Würzburg.