Limassol, Zypern (ots/PRNewswire) - Seit seiner Einführung im März2018 hat sich XTrend zu einer beliebten Handelsplattform in Europaentwickelt. Seine Nano-Handelsmöglichkeiten bieten Tradern dieMöglichkeit Trading mit einer Investition von nur 5 $ zu erlernen undzu genießen. XTrend hat nun eine zusätzliche Funktion entwickelt, umdie Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Das Unternehmen freut sich,die Einführung des neuen Social Trading Feature "Copy Trading"bekannt zu geben, das sowohl für professionelle als auch unerfahreneTrader verfügbar ist und ein signifikantes Upgrade seiner Trading Appdarstellt."Copy Trading" vereinfacht das TradingViele Trader verfügen über keine professionellenTrading-Kenntnisse und haben keine ausreichenden Erfahrungen, um denMarkt zu untersuchen und die Analyse von Markttrends anhand vonCharts durchzuführen. "Copy Trading" wurde entwickelt, um dieseProbleme zu lösen.Mit "Copy Trading" können Anfänger nun Orders von professionellenTradern ("Master Trader") verfolgen und kopieren.Mit "Copy Trading" können professionelle Händler mehr verdienen.Kunden, die bestimmte Anforderungen erfüllen, können Master Traderwerden und erhalten die Möglichkeit, ihr Portfolio oder ihreStrategie über das XTrend Social Trading Feature zu teilen. Basierendauf ihrer Performance können Master Trader ihre Bekanntheit steigern,indem sie XTrend-Benutzern ermöglichen, ihre Orders zu kopieren. Jemehr Kunden die Order des Master Traders kopieren, umso mehrBonusleistungen erhält der Master Trader in der XTrend App."Copy Trading" wird offiziell Ende September 2018 eingeführt.Erfahren Sie mehr und werden Sie Teil von XTrend.Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für das SocialTrading.Informationen zu XTrendXTrend gehört und wird von Rynat Trading Limited betrieben, einemlizenzierten Finanzdienstleister, der von der Cyprus Securities andExchange Commission mit der Lizenz Nr. 303/16 beaufsichtigt wird.XTrend bietet über seine Handelsplattformanwendung eine breitePalette von Handelsinstrumenten, darunter Forex und CFDs für Aktien,Rohstoffe und Indizes.Weitere Informationen zu XTrend erhalten Sie unterhttps://www.thextrend.com.Facebook: https://www.facebook.com/XTrendTradingApp/Risikohinweis: Bei CFDs handelt es sich um komplexe Instrumentemit einem hohen Risiko von schnellem Geldverlust aufgrund ihrerHebelwirkung. 73,6 % der Privatanleger-Konten verlieren Geld beimHandel mit CFDs bei Rynat Trading Ltd. Sie sollten sich überlegen, obSie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leistenkönnen, das hohe Risiko von Geldverlust einzugehen.Pressekontakt:LimassolZypernTelefon: +357 25258020Fax: +357 25258039info@thextrend.comOriginal-Content von: XTrend, übermittelt durch news aktuell