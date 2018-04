XTX Markets, Alan Howard und DOCOMO Digital führen Arkera-Finanzierungsrunde über 4 Mio. £ an

London (ots/PRNewswire) -Arkera, die führende Künstliche-Intelligenz-Plattform, die denInvestmentprozess revolutioniert, hat in einer neuenFinanzierungsrunde 4 Mio. £ mobilisiert. Die Finanzierungsrunde wurdevon XTX Markets und Alan Howard angeführt. DOCOMO Digital, HenryRitchotte und weitere Investoren nahmen ebenfalls teil. Die Mittelfließen in die Weiterentwicklung von Arkeras branchenführenderMachine Learning-Plattform sowie in den Ausbau der weltweitenMarktpräsenz.Arkera wurde 2015 von zwei erfahrenen Finanzexperten gegründet.Das Unternehmen hilft Finanzinstitutionen dabei, ihre Umsätze zusteigern, indem sie ihre Kunden mit dem Wissen und der Gewissheitausstatten, Anlageentscheidungen mit Zuversicht zu treffen und zuverfolgen. Auf Grundlage umfassender Finanzexpertise und künstlicherIntelligenz führt die Arkera App investment-relevante Events undNachrichten direkt mit Anlageprodukten zusammen. Zunächst legt Arkeraden Fokus auf das Brokergeschäft, indem es eine virtuelleVerkaufsfunktion anbietet.Vinit Sahni, Co-CEO von Arkera, sagte: "Arkera kombiniert einExpertenteam für Finanzthemen mit KI, um relevante und Inhalte imKontext von Anlageprodukten bereitzustellen. Die Unterstützung vonKunden bei Anlageentscheidungen durch künstliche Intelligenz undMachine Learning ist ein schnell wachsendes Marktsegment. Mit dieserFinanzierungsrunde können wir die Technologie hinter der ArkeraPlattform weiterentwickeln und neue geografische Regionen undKundensegmente erschließen."Hiroyuki Sato, CEO von DOCOMO Digital, kommentierte: "Wir habengroßes Interesse an der Zusammenarbeit mit Firmen, die KI- undMachine Learning-Plattformen für das DOCOMO Digital-Portfolioentwickeln. Dabei geht es um Big Data-gestützte digitaleMarketingdienste. Unsere Investition ist ein Vertrauensbeweis für dasTeam und eine strategische Chance zur Wertschöpfung durch MachineLearning im Anlagesektor. Wir freuen uns darauf, Arkera bei seinernächsten Innovations- und Expansionsphase zu begleiten."Informationen zu Arkera:Arkera hilft Unternehmen dabei, ihre Umsätze zu steigern, indemKunden in die Lage versetzt werden, noch nie vorstellbare,Anlageentscheidungen zu treffen. Auf Grundlage unserer umfassendenFinanzexpertise und künstlicher Intelligenz führen wir Events undNachrichten mit einzigartigen Investmentgeschichten zusammen.Weitere Informationen finden Sie unter http://www.arkera.aiPressekontakt:press@arkera.ai , +44(0)-7551-151-727Original-Content von: Arkera, übermittelt durch news aktuell