XTM-Aktie: Sie erweitern es!

XTM – das Zahlungssystem wird angepasst!

Kürzlich wurde die Meldungen bekannt gegeben, dass XTM sein bargeldloses Zahlungssystem mit RBC und Interac® erweitert. Damit soll den Nutzern die Möglichkeit gegeben werden fast in Echtzeit an jede beliebige Bank in Kanada zu überweisen.

Aus charttechnischer Sicht konnte die XTM-Aktie Anfang des Jahres den Widerstandsbereich von rund 0,15 EUR auflösen.