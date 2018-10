XRY Drohne - neue Technologie zur Erfassung und Analyse von Drohnendaten - wird von MSAB und URSA vorgestellt

Stockholm (ots/PRNewswire) - XRY Drone ermöglicht es Ermittlern,Daten aus gängigen Drohnenmodellen zu extrahieren und zu analysieren,die für illegale Aktivitäten verwendet werden --- um Flugrouten,Herkunft, Verhalten und andere wichtige Informationen offenzulegen,die Betreiber identifizieren können.Polizei, Strafvollzugsbehörden, Grenzschutz und militärischeOrganisationen auf der ganzen Welt entwickeln Verfahren, um derwachsenden Bedrohung durch Drohnen entgegenzuwirken. Wenn eineDrohne, die an illegalen Aktivitäten beteiligt ist, geborgen wird,müssen die Ermittler Daten extrahieren, dekodieren und anzeigen ---um verwertbare Informationen zu erhalten und so die Betreiber undOrganisatoren zu identifizieren.Mit der neuen XRY Drone erhalten Ermittler neue Möglichkeiten, umdies zu tun. Entstanden aus einer Zusammenarbeit zwischen URSA undMSAB ist die XRY Drone ein neues Mitglied der XRY-Produktlinie vonMSAB, die von Strafverfolgungsbehörden häufig zur Wiederherstellungund Anzeige von Daten von Mobiltelefonen und anderen mobilen Gerätenverwendet wird."Die Popularität der Drohnen nimmt explosionsartig zu und ihreoperativen Möglichkeiten entwickeln sich ebenfalls rasant weiter.Leider haben sie sich auch als nützliche Werkzeuge für kriminelleHandlungen wie das Einschleusen von Telefonen, Waffen und Drogen zuHäftlingen in Strafvollzugsanstalten, für die illegale Überwachungund sogar für Terroranschläge erwiesen", sagte David Kovar, Präsidentvon URSA. Das Forschungsteam von URSA hat mit MSABzusammengearbeitet, um auf die Daten von den am weitestenverbreiteten Drohnenmodellen zuzugreifen und diese zu dekodieren."Dies ist das kompletteste forensische Drohnenwerkzeug auf demheutigen Markt", sagte Mike Dickenson, stellvertretenderGeschäftsführer von MSAB.Flugrouten, Bilder, Videos und mehrMit der XRY Drone können Daten anhand der "Black Box" der Drohne,aus Speicherdateien und Smartphones, die zur Steuerung der Drohneverwendet werden, wiederhergestellt werden. Die Ermittler könnenFlugrouten anzeigen, Bilder und Videos ansehen und auf andereInformationen zugreifen, die sie dabei unterstützen können, denVerdächtigen oder die Verdächtigen zu identifizieren, die die Drohnebedienen.Weitere Informationen finden Sie unter www.msab.comInformationen zu URSA Inc.URSA Inc. hat die Idetic(TM)-Analytics-Suite entwickelt, um dieAnforderungen der Kunden aus seinen wichtigsten Branchen zu erfüllen:Militär, Strafverfolgung und Eigentümer vonUnternehmensinfrastruktur. Die forensischen Dienste der URSA werdenvon der Federal Aviation Administration, Customs & Border Protectionund mehreren lokalen und staatlichen Strafverfolgungsbehörden in denUSA aktiv genutzt. URSA wird von Techstars Autonomous TechnologyAccelerator with the U.S. Air Force unterstützt und nimmt an seinemTechstars '18 Autonomous backed by the U.S. Air Force-Programm teil.Informationen zu MSAB:MSAB ist ein Vorreiter in der forensischen Technologie bei derUntersuchung mobiler Geräte. Mit Niederlassungen weltweit und unserenProdukten, die in mehr als 120 Ländern im Einsatz sind, sind wir einglobal tätiges Unternehmen. Das Unternehmen ist seit 1984 im Bereichder mobilen Kommunikation aktiv, mit besonderem Schwerpunkt aufforensischer Wiederherstellung und Datenanalyse aus mobilen Gerätenseit 2003.Pressekontakt:MSAB Pressekontakt: Joel BollöCEOpress@msab.comoder URSA Inc. PressekontaktDavid KovarCTODkovar@ursasecure.comOriginal-Content von: MSAB, übermittelt durch news aktuell