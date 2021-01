XRP: Unfassbar, was da passiert!

XRP (XRP) gehandelt 19,14% niedriger über einen 24-Stunden-Trailing-Periode bei $0.227 zur Zeit der Presse, laut CoinMarketCap Daten.

Was geschah

Coinbase, eine große Kryptowährungsbörse mit Sitz im Silicon Valley, gab Ripple am Montag einen weiteren Ruck und sagte, dass es beschlossen habe, die XRP-Handelspaare auf seiner Plattform angesichts der SEC-Klage auszusetzen, beginnend am 19. Januar. Der XRP-Handel auf der Coinbase-Plattform ging am Montag in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung