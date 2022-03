XRP Ripple: Wieder im Aufwind!

Die Kryptomärkte scheinen sich von ihren letzten Rückschlägen derzeit wieder erholen zu können, was sich auch bei XRP Ripple bemerkbar macht. Nach einer wochenlangen Durststrecke geht es hier mit den Kursen wieder sichtlich in die Höhe. Das haben die Anleger zwar in erster Linie dem Windschatten des Bitcoins zu verdanken. Beschweren dürfte sich darüber aber kaum jemand.

Letztere konnte erst gestern einen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung