XRP/ Ripple: Hebt ab!

Bitcoin, Ethereum, Ripple: Krypto-Handelsvolumen übersteigt 100 Milliarden Dollar binnen 24 Stunden: Der Bitcoin-Kurs erfährt eine Rallye, angeheizt durch die massive Auflösung von Leerverkäufen an Krypto-Börsen. Die Bullen scheinen angesichts eines Transaktionsvolumens von mehr als 100 Milliarden Dollar auf den Markt zu strömen. Doch nicht nur Bitcoin steigt an, auch Ripple befindet sich derzeit in einem Aufwärtstrend und ist innerhalb einer Woche ...



