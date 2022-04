XRP Ripple: Es geht abwärts!

Nachdem es kurz vor dem Wochenende mit den Kursen von XRP Ripple bereits sichtlich in die Tiefe ging, kündigt sich am Wochenende bisher keine Erholung für die Kryptowährung an. Zwar ging es mit den Kursen gestern Morgen noch etwas in die Höhe. Das wurde im weiteren Tagesverlauf aber schon wieder mehr oder weniger vollständig kassiert.

In den frühen Morgenstunden heute stand der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung