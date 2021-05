XPeng Aktie: Xpeng und Li Auto melden starke April-Auslieferungen!

Einen Tag nachdem Nio, Inc. (NYSE:NIO) starke Auslieferungen im April meldete, gaben die inländischen Wettbewerber Xpeng Inc. (NYSE:XPEV) und Li Auto Inc. (NASDAQ:LI) ebenfalls starke Zahlen für den Monat bekannt.

Die Leistungen der drei in den USA börsennotierten chinesischen EV-Hersteller kamen trotz Lieferengpässen bei Chips, die die Produktion unterbrachen.

Xpeng

Xpeng meldete für April Auslieferungen von 5.147 Fahrzeugen, darunter 2.997 P7 Sport-Smart-Limousinen und 2.152 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



