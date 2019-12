XP Power: Man muss es einfach mal gesagt haben

Für die Aktie XP Power aus dem Segment "Elektrische Komponenten und Ausrüstung" wird an der heimatlichen Börse London am 01.12.2019, 01:00 Uhr, ein Kurs von 2940 GBP geführt.

Wie XP Power derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 3 Prozent und liegt damit 0,89 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt (Branche: Elektrische Ausrüstung, 2,11). Die XP Power-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Hold"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

2. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei XP Power konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Hold". Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält XP Power auf dieser Stufe daher eine "Hold"-Rating.

3. Analysteneinschätzung: XP Power erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 3 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 3 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Buy, 0 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (3330 GBP für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 13,27 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 2940 GBP), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. XP Power erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.