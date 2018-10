XPS Pensions: Dies ist jetzt besonders wichtig

Weitere Suchergebnisse zu "CyberArk Software":

Für die Aktie XPS Pensions stehen per 12.10.2018 152,5 GBP an der Heimatbörse London zu Buche. XPS Pensions zählt zum Segment "Asset Management & Custody Banken".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses XPS Pensions auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Dividende: Derzeit schüttet XPS Pensions niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Specialty Finance. Der Unterschied beträgt 2,22 Prozentpunkte (2,75 % gegenüber 4,98 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

2. Analysteneinschätzung: Für die XPS Pensions sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 1 Buc, 0 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die XPS Pensions. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 0 GBP. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um -100 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 152,5 GBP notierte. Dafür gibt es das Rating "Sell". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".

3. Technische Analyse: Die XPS Pensions ist mit einem Kurs von 152,5 GBP inzwischen -10,12 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Sell". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Sell", da die Distanz zum GD200 sich auf -14,8 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Sell" ein.