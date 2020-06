XPO Logistics: Das kann keiner glauben

Weitere Suchergebnisse zu "XPO Logistics":

Der Kurs der Aktie XPO Logistics steht am 21.06.2020, 16:01 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 79.18 USD. Der Titel wird der Branche "Luftfracht und Logistik" zugerechnet.

Die Aussichten für XPO Logistics haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. XPO Logistics liegt mit einem Wert von 24,37 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 19 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Luftfracht und Logistik" von 30,08. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Buy".

2. Analysteneinschätzung: Die Aktie der XPO Logistics wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 12 Buy, 4 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das XPO Logistics-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (2 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Das Kursziel für die Aktie der XPO Logistics liegt im Mittel wiederum bei 80,88 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 79,18 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 2,14 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Hold". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der XPO Logistics insgesamt die Einschätzung "Buy".

3. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für XPO Logistics. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 55,48 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass XPO Logistics momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als "Hold" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Auch hier ist XPO Logistics weder überkauft noch -verkauft (Wert: 35,21), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. XPO Logistics wird damit unterm Strich mit "Hold" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.