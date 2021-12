XPO Logistics Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Xpo Logistics weist am 25.12.2021, 01:34 Uhr einen Kurs von 75.32 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Luftfracht und Logistik" geführt.

Unser Analystenteam hat Xpo Logistics auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Anleger: Die Diskussionen rund um Xpo Logistics auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. {POS_NEG_NEU_DAYS_4}. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Hold" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Xpo Logistics sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Hold" angemessen bewertet.

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Xpo Logistics-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 109,37 USD. Der letzte Schlusskurs (75,32 USD) weicht somit -31,13 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 78,36 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-3,88 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Xpo Logistics ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Unterm Strich erhält erhält die Xpo Logistics-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

3. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Xpo Logistics wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 18 Buy, 3 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 3 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Das Kursziel für die Aktie der Xpo Logistics liegt im Mittel wiederum bei 125,11 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 75,32 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 66,1 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Xpo Logistics insgesamt die Einschätzung "Buy".

