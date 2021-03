XPO-Aktie: Wird Logistik-Spinoff GXO nun real?

XPO Logistics Inc. (NYSE:XPO) hat am Donnerstag sein geplantes Spin-off, GXO Logistics Inc. XPO gab bekannt, dass es ein vertrauliches erstes Formular 10 bei der U.S. Securities and Exchange Commission für das eigenständige Unternehmen eingereicht hat, mit der Erwartung einer Genehmigung durch den Vorstand in der zweiten Hälfte des Jahres 2021.

“Heute haben wir einen spannenden Schritt nach vorne auf unserem Weg ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung