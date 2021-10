XPO-Aktie: Ernennung eines neuen CIO!

XPO Logistics Inc. hat seinen Chief Information Officer, Mario Harik, zum Leiter der LTL-Sparte ernannt. Er löst Tony Brooks ab, der in den Ruhestand geht, bestätigte das Unternehmen am späten Donnerstagabend.

Überblick

Harik (Bild), 42, der die Leitung der LTL-Sparte in einer von XPO als "kommissarisch" bezeichneten Funktion übernimmt, wird auch weiterhin als CIO von XPO tätig sein, eine Position, die er seit



