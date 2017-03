Montreal (ots/PRNewswire) -XMedius erkennt die besten globalen Partner dieses Jahres anXMedius, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für densicheren Dokumentenaustausch, gab die Gewinner der Auszeichnung "2016Partner of the Year Award" (Partner des Jahres 2016) bekannt. Mitdiesen Auszeichnungen werden die Top-Partner von XMedius inNordamerika und Europa geehrt und für ihr hervorragendes Vordenken,ihren erstklassigen Kundendienst und ihr umfassendes Know-how inBezug auf XMedius® -Lösungen anerkannt."Partnerschaften sind die Grundlage für den Erfolg unsererUnternehmen, und die Preisträger des Jahres 2016 haben hervorragenddie Erwartungen unserer jeweiligen Kunden erfüllt und übertroffen undaußergewöhnliche Geschäftsergebnisse eingebracht", erklärte JeanChampagne, President und CEO von XMedius. "Wir sind stolz darauf, mitdiesen Best-in-Class-Unternehmen aus aller Welt engzusammenzuarbeiten, und wir sind entschlossen, diese Kooperationweiterzuführen, um ihnen zu helfen, ihr Geschäft zu erweitern, neueMöglichkeiten zu schaffen, ihre Rentabilität zu steigern und ihreWettbewerbsvorteile innerhalb der Branche aufrechtzuerhalten."Dieses Jahr werden 8 Auszeichnungen zur Ehrung der Partnervergeben, die ein tiefgehendes Verständnis für die von XMediusbedienten Märkte, eine umfassende Expertise in Bezug aufXMedius-Lösungen und herausragendes Umsatzwachstum gezeigt haben.Die Empfänger der Auszeichnungen 2016 XMedius Partner of the Yearsind:- Globaler Partner des Jahres: Xerox Corporation- Kollaborationspartner des Jahres (DE): Computacenter- Newcomer des Jahres (FR): DCI- Newcomer des Jahres (Vereinigtes Königreich, USA): AVST- Cloud-Partner des Jahres (Vereinigtes Königreich): ApogeeCorporation- Cloud-Partner des Jahres (USA): Enabling Technologies Corp.- UC-Partner des Jahres (FR): SPIE- UC-Partner des Jahres (USA): Internetwork EngineeringÜber XMediusXMedius ist ein global führendes Unternehmen im Bereich dessicheren Austauschs von Dateien für Unternehmen. Seine On-Site- undcloudbasierten Softwarelösungen ermöglichen es Unternehmen, sensibleund vertrauliche Daten auf sichere Art und Weise auszutauschen. Das1993 in Montreal gegründete und dort ansässige Unternehmen operiertin Nord- und Lateinamerika, in Europa sowie im Asien-Pazifik-Raum.Mit mehr als 13.000 Bereitstellungen für KMU, Großunternehmen undServiceanbieter sind Lösungen von XMedius in vielen Märktenvertreten, darunter Finanzwesen, Gesundheitswesen,Regierungsbehörden, Herstellung, Einzelhandel, Rechtswesen undBildungswesen. Weitere Informationen über XMedius und seine Lösungenfinden Sie unter http://www.xmedius.com.Ansprechpartner für Medien: Stéphane Vidal, Vice President,Marketing & Communications, Tel. : +1-514-787-2121Original-Content von: XMedius Inc., übermittelt durch news aktuell