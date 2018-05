XMAL H MALTA STOCK EXCHANGE - TRADING SCHEDULE TODAY

Due to a technical problem, we will today be following the belowtimetable:START PRETRADING: 10:15 CETSTART RESTART AUCTION: 10:30 CETCONTINUOUS TRADING - TRADE: 10:35 CETSTART CLOSING AUCTION: 15:25 CETSTART POSTTRADING: 15:30 CETSTART ENDTRADING: 16:00 CETPlease do not hesitate to contact +356 21 244 051 for any questions youmay have.