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XMAL DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 27.06.2018 - 1
26.06.18 00:00
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FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.06.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
27.06.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 26.06.2018.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 27.06.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
IHI XMAL MT0000110107 IHI ORD EUR 1.00 0.030 EUR
27.06.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 26.06.2018.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 27.06.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
IHI XMAL MT0000110107 IHI ORD EUR 1.00 0.030 EUR
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