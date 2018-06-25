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XMAL DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 27.06.2018 - 1




26.06.18 00:00
Xetra Newsboard

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.06.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
27.06.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 26.06.2018.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 27.06.2018.

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
IHI XMAL MT0000110107 IHI ORD EUR 1.00 0.030 EUR


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