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XMAL DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 27.03.2018 - 1




26.03.18 00:00
Xetra Newsboard

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.03.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
27.03.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 26.03.2018.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 27.03.2018.

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
MLT XMAL MT0000610106 MLT ORD B EUR 0.50 0.021 EUR


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