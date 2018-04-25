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XMAL DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 26.04.2018 - 1




25.04.18 00:00
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FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 25.04.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
26.04.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 25.04.2018.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 26.04.2018.

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
MMS XMAL MT0000050105 MMS ORD EUR 0.21 0.110 EUR


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