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XMAL DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 25.09.2018 - 1
24.09.18 00:00
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FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.09.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
25.09.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 24.09.2018.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 25.09.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
SFC XMAL MT0000070103 SFC ORD EUR 0.30 0.033 EUR
25.09.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 24.09.2018.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 25.09.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
SFC XMAL MT0000070103 SFC ORD EUR 0.30 0.033 EUR
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