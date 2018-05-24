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XMAL DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 25.05.2018 - 1




24.05.18 00:00
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FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.05.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
25.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 24.05.2018.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 25.05.2018.

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
MDI XMAL MT0000420126 MIDI ORD EUR 0.20 0.008 EUR


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