Erweiterte Funktionen
XMAL DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 25.05.2018 - 1
24.05.18 00:00
Xetra Newsboard
FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.05.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
25.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 24.05.2018.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 25.05.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
MDI XMAL MT0000420126 MIDI ORD EUR 0.20 0.008 EUR
25.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 24.05.2018.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 25.05.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
MDI XMAL MT0000420126 MIDI ORD EUR 0.20 0.008 EUR
Aktuell