Erweiterte Funktionen


XMAL DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 22.08.2018 - 1




21.08.18 00:00
Xetra Newsboard

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.08.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
22.08.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 21.08.2018.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 22.08.2018.

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
MLT XMAL MT0000610106 MLT ORD B EUR 0.50 0.013 EUR


Aktuell
Weltklasse-Resultate von bis zu 314 g/t Gold - Kursfeuerwerk
Neuer Gold Hot Stock 2018 nach 2.100% und 6.575%

Sixty North Gold Mining Ltd.




 
 
Artikelsuche mehr >

Aktuell
Nächster Riesendeal von Blockchain-Stars nach 2.982%. Bester neuer Blockchain Hot Stock 2018 Blockchain Foundry

Blockchain Foundry Inc.
Weitere Artikel mehr >
21.08.18 , Xetra Newsboard
XMAL DIVIDEND/INTEREST INFORMATION [...]
20.08.18 , Xetra Newsboard
SEQUENCE NUMBERS OF ONLINE TRANSAC [...]
20.08.18 , Xetra Newsboard
SEQUENCE NUMBERS OF ONLINE TRANSAC [...]
20.08.18 , Xetra Newsboard
XFRA FRA: DELETION OF INSTRUMENTS [...]
20.08.18 , Xetra Newsboard
XFRA VF2: AUSSETZUNG/SUSPENSION
Aktien des Tages
  

Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.

Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.

RSS Feeds




Bitte warten...