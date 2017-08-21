Erweiterte Funktionen


XMAL DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 22.08.2017 - 1




21.08.17 00:00
Xetra Newsboard

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.08.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
22.08.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 21.08.2017.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 22.08.2017.

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
MIA XMAL MT0000250101 MIA ORD EUR 0.25 0.046 EUR


Aktuell
Dringend: Bohrstart - Kursrallye voraus! 675% Cobalt Hot Stock im Visier von Tesla, Ford und GM!  
 
Cruz Cobalt Corp.



 
 
Artikelsuche mehr >

Aktuell
Dringend: Starke Zahlen und Riesendeals voraus! Neuer 1.000% Cannabis Hot Stock nach 10.866% mit Aurora Cannabis!

Isodiol International Inc.
Weitere Artikel mehr >
00:00 , Xetra Newsboard
XFRA FRA:New Instruments available on XE [...]
00:00 , Xetra Newsboard
XFRA FRA:Deletion of Instruments from XE [...]
00:00 , Xetra Newsboard
XFRA DIVIDEND/INTEREST INFORMATION [...]
00:00 , Xetra Newsboard
XFRA DIVIDEND/INTEREST INFORMATION [...]
00:00 , Xetra Newsboard
XEUB EUB:Deletion of Instruments from XE [...]
Aktien des Tages
  


Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.


Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.

RSS Feeds




Bitte warten...