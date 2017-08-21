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XMAL DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 22.08.2017 - 1
21.08.17 00:00
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FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.08.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
22.08.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 21.08.2017.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 22.08.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
MIA XMAL MT0000250101 MIA ORD EUR 0.25 0.046 EUR
22.08.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
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THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 22.08.2017.
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