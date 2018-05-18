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XMAL DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 21.05.2018 - 1
18.05.18 00:00
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FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 18.05.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
21.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 18.05.2018.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 21.05.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
SFC XMAL MT0000070103 SFC ORD EUR 0.30 0.086 EUR
21.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 18.05.2018.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 21.05.2018.
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SFC XMAL MT0000070103 SFC ORD EUR 0.30 0.086 EUR
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