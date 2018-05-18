Erweiterte Funktionen


XMAL DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 21.05.2018 - 1




18.05.18 00:00
Xetra Newsboard

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 18.05.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
21.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 18.05.2018.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 21.05.2018.

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
SFC XMAL MT0000070103 SFC ORD EUR 0.30 0.086 EUR


Aktuell
Rekordumsätze von 1 Mio. USD im April - Starkes Kaufsignal
Bester Cannabis Hot Stock nach 48.200% mit Aurora Cannabis  
 
Nutritional High International Inc.




 
 
Artikelsuche mehr >

Aktuell
Riesendeal - Blockchain Game Changer für Milliardenmarkt Retail. 1.036% Hot Stock nach 5.867% mit Hive Blockchain und 12.260% mit Global Blockchain

Venzee Technologies Inc.
Weitere Artikel mehr >
00:00 , Xetra Newsboard
XFRA FRA:New Instruments available on XE [...]
00:00 , Xetra Newsboard
XFRA FRA:Deletion of Instruments from XE [...]
00:00 , Xetra Newsboard
XFRA FRA:New Instruments available on XE [...]
00:00 , Xetra Newsboard
XFRA FRA:Deletion of Instruments from XE [...]
00:00 , Xetra Newsboard
XFRA FRA:Deletion of Instruments from XE [...]
Aktien des Tages
  


Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.


Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.

RSS Feeds




Bitte warten...