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XMAL DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 16.08.2017 - 1
15.08.17 00:00
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FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.08.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
16.08.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 15.08.2017.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 16.08.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
TML XMAL MT0000740101 TML ORD EUR 0.50 0.018 EUR
16.08.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 15.08.2017.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 16.08.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
TML XMAL MT0000740101 TML ORD EUR 0.50 0.018 EUR
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