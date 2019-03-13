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XMAL DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 15.03.2019 - 1




14.03.19 00:00
Xetra Newsboard

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.03.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
15.03.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 14.03.2019.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 15.03.2019.

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
HSB XMAL MT0000030107 HSBC ORD EUR 0.30 0.018 EUR


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