XMAL DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 13.03.2017 - 3

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.03.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 13.03.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTHSB XMAL MT0000030107 HSBC ORD EUR 0.30 0.041 EUR