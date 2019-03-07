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XMAL DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 11.03.2019 - 1




08.03.19 00:00
Xetra Newsboard

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.03.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
11.03.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 08.03.2019.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 11.03.2019.

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
LOM XMAL MT0000040106 LOM ORD EUR 0.25 0.050 EUR


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