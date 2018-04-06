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XMAL DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 09.04.2018 - 1
06.04.18 00:00
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FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.04.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
09.04.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 06.04.2018.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 09.04.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
BOV XMAL MT0000020116 BOV ORD EUR 1.00 0.080 EUR
09.04.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 06.04.2018.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 09.04.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
BOV XMAL MT0000020116 BOV ORD EUR 1.00 0.080 EUR
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