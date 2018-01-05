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XMAL DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 08.01.2018 - 1
05.01.18 00:00
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FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.01.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
08.01.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 05.01.2018.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 08.01.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
MTP XMAL MT0000390105 MTP ORD EUR 0.25 0.060 EUR
08.01.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 05.01.2018.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 08.01.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
MTP XMAL MT0000390105 MTP ORD EUR 0.25 0.060 EUR
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