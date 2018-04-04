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XMAL DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 05.04.2018 - 1




04.04.18 00:00
Xetra Newsboard

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.04.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM
05.04.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 04.04.2018.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 05.04.2018.

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
MIA XMAL MT0000250101 MIA ORD EUR 0.25 0.110 EUR


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Siyata Mobile Inc.



 
 
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