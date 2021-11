XL Fleet Aktie: Unternehmen ernennt Eric Tech zum CEO!

XL Fleet Corp (NYSE:XL) hat Eric Tech, einen Veteranen der Automobil- und Mobilitätsbranche, mit Wirkung zum 1. Dezember 2021 zum Chief Executive Officer (CEO) ernannt.

Das ist passiert

Laut XL Fleet bringt Tech fast 35 Jahre Erfahrung in der Automobil- und Mobilitätsbranche mit und war in leitenden Positionen bei Navistar International Corp und Ford Motor Co (NYSE:F) tätig. Tech tritt die Nachfolge von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



