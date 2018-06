XING Urlaubsreport 2018: Es darf etwas mehr sein! (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Xing":

Hamburg (ots) -- Berufseinsteiger befürworten selbstbestimmten und unbegrenztenUrlaub- Akademiker und jüngere Berufstätige wünschen sich mehr Urlaubstage- Zwei Drittel der Deutschen arbeiten mindestens teilweise in denFerienJe länger der Urlaub, desto besser und erholsamer. Darüber wirdweitgehend Konsens bei deutschen Erwerbstätigen herrschen, währenddie Vorfreude auf die sehnlichst erwartete Zeit des Jahres stetigsteigt. Der Sommer ist und bleibt die Urlaubshochzeit: Im Durschnittnehmen die deutschen Arbeitnehmer 12,2 Urlaubstage zwischen Juni undAugust. Wenn man sie allerdings fragt, wie viele Urlaubstage sie sichganzjährig selbst geben würden, dann zeigen sie sich überraschendbescheiden: Die Befragten würden sich im Schnitt lediglich 32,2 TageUrlaub nehmen. Es gibt sogar richtige Urlaubsmuffel: 5 % derBefragten geben sich mit nur fünf Tagen Urlaub im Jahr zufrieden.Diese und weitere Ergebnisse rund um das Thema Urlaub veröffentlichtXING, das führende berufliche Netzwerk im deutschsprachigen Raum, imRahmen des ersten "XING Urlaubsreport 2018 - Urlaub ohne Ende".Erhoben wurden die Zahlen als Teil der alljährlichen repräsentativenStudie "Kompass Neue Arbeitswelt" im 1. Quartal 2018 vomMarktforschungsinstitut marketagent.com.Berufseinsteiger befürworten selbstbestimmten und unbegrenztenUrlaub:Es mag für manchen vielleicht nach ferner Zukunftsmusik klingen,aber schon heute führen einige Unternehmen (z.B. Casper, Cisco undelbdudler) Experimente durch, in deren Rahmen Mitarbeiter ihreUrlaubstage selbst bestimmen dürfen. Tatsächlich sind die deutschenErwerbstätigen in der Frage der Selbstbestimmung von Urlaubstagengespalten: So denkt schon knapp über die Hälfte aller Deutschen (51%), dass die Selbstbestimmung der Urlaubstage funktionieren kann.Davon geben 13 % an, dass es "auf jeden Fall" und 38 % "eher schon"funktionieren würde. Demgegenüber stehen 11 % und 37 % der Befragten,die angeben, dass es "überhaupt nicht" und "eher nicht" funktionierenwürde. Interessant ist, dass die jüngeren Befragten selbstbestimmtenUrlaub eher für möglich halten als ältere Berufstätige: Während 60 %der 18-39-Jährigen mindestens in Teilen an das Prinzip desselbstbestimmten Urlaubs glauben, sind es unter den 40-65-Jährigenlediglich 44 %.Vor allem Akademiker und jüngere Berufstätige wünschen sich mehrUrlaubstage:Diese Skepsis mag wohl vor allem an der Befürchtung liegen, dasssich Arbeitnehmer zu viele Urlaubstage zuteilen würden. DieErgebnisse der Umfrage zeigen, dass diese Angst nur teilweisebegründet ist. Im Durchschnitt wünschen sich die Befragten 32,2Urlaubstage - also nur etwas mehr als die 30 Tage, die deutschenBerufstätigen nach aktuellen Erhebungen im Durchschnitt zustehen.*Berufseinsteiger (18-24 Jahre: 34,2 Tage) geben sich im Verhältnismehr Urlaub als erfahrene Erwerbstätige (60-65 Jahre: 29,8 Tage).Auch mit dem Bildungsgrad (Abiturienten und Akademiker: 33,9 Tage),der Unternehmensgröße und dem Einkommen steigt die Anzahl dergewünschten Urlaubstage. Bei niedrigeren Einkommen (unter 1.500 Euro)wünschen sich die Befragten unterdurchschnittliche 30 Urlaubstage.Das legt den Schluss nahe, dass die Anzahl an gewünschtenUrlaubstagen auch im Zusammenhang mit dem Einkommen steht. Auch diegrößere Nähe zu Kollegen in kleineren Organisationen (Bis 50Mitarbeiter: 30,3 Tage) dürfte dafür sorgen, dass aus Rücksichtbescheidenere Urlaubswünsche geäußert werden als in Konzernen (Mehrals 10.000 Mitarbeiter: 34,4 Tage). Kaum zu glauben - es gibt auchBefragte, die sich mit einem Minimum an Urlaub begnügen oder sichnicht mehr leisten können: 5 % der Befragten möchten mit lediglichfünf Tagen Urlaub im Jahr auskommen. Fast ein Fünftel der Befragtenwünscht sich nicht mehr als den gesetzlichen Urlaubsanspruch von 20Tagen. Zugegeben: Die Anzahl der gewünschten Urlaubstage wärevermutlich in allen Gruppen höher ausgefallen, wenn die Fragestellungnicht mit zwei Anforderungen verbunden worden wäre: Durch den Umfangdes genommenen Urlaubs sollte keine Arbeit liegen bleiben und derKollegenkreis nicht durch die eigene Abwesenheit über Gebühr belastetwerden.Thomas Vollmoeller, CEO der XING SE, äußert sich wie folgt zu demThema: "Flexible Urlaubsregelungen zu haben, ist das Eine. Mindestensgenauso wichtig ist es aber vorzuleben, dass es völlig in Ordnungist, sie zu nutzen. Egal auf welcher Hierarchie jemand beschließt,eine Pause von seinem Job zu machen - in Deutschland trifft man nochoft auf 'Das kann man doch nicht machen'-Unverständnis. Wer reife,autonome und innovative Mitarbeiter haben möchte, muss ihnen auch aufAugenhöhe begegnen."Zwei Drittel der Deutschen arbeiten mindestens teilweise in denFerien:Kein Genuss ohne Nebenwirkungen: Das gilt auch für den Urlaub unddie Zeit direkt davor. Nur ein Viertel aller Deutschen empfindetkeine besonderen Belastungen am Arbeitsplatz in der Vorbereitung aufeinen Urlaub. Hier gilt: Je geringer der Bildungsstand ist, destogeringer fällt der typische Stress vor dem Urlaub aus: Während 34 %der Arbeitenden mit Volks- oder Hauptschulabschluss die Zeit vor demUrlaub nicht als besonders herausfordernd empfinden, sinkt dieserWert bei der Gruppe der Abiturienten und Studierten auf 23 %.Am häufigsten wurde die Abstimmung mit den Kollegen, wer wannüberhaupt in den Urlaub gehen kann, als ein Problem benannt (41 %),gefolgt von der Sorge, vor dem Urlaub noch ausstehende Aufgaben nichtzu schaffen (30 %). Nicht verwunderlich scheint es daher, dass 64 %aller Deutschen in Ausnahmefällen für Kollegen, Vorgesetzte oderKunden im Urlaub erreichbar sind. Und zwei Drittel der im UrlaubErreichbaren kontrollieren mindestens einmal pro Tag ihre E-Mails, umauf dem aktuellen Stand der Dinge zu bleiben.Sabbaticals noch oftmals Wunschdenken der Arbeitnehmer:Wie schafft man es also, mal aus dem Hamsterrad zu entkommen, wennmanche der Job sogar in den Urlaub verfolgt? Für viele dürfte dieAntwort wohl "ein Sabbatical" lauten. Jeder zehnte Befragte hatbereits eine längere Auszeit in Anspruch genommen. Ein Viertel allerBefragten würde gerne ein berufliches Time-out in Anspruch nehmen,über die Hälfte (53 %) hat ihren Wunsch jedoch (noch) nicht gegenüberdem Arbeitgeber geäußert. Und tatsächlich stehen die Chancen, dasseinem ein Sabbatical gewährt wird, verhältnismäßig schlecht: DieHälfte aller Sabbatical-Anfragen werden vollends abgelehnt, einDrittel wird lediglich mit Einschränkungen abgesegnet. Dabei ist esdie Arbeit selbst, die in den meisten Fällen den Hauptgrund für einenSabbatical darstellt: 61 % aller Befragten sagen, dass eine Auszeitder geistigen und körperlichen Erholung dienen würde. 44 % sagensogar, dass dahinter die Motivation ist, dass sie die Arbeiterschöpfe. Der vollständige "XING Urlaubsreport 2018" steht hier zum Downloadbereit ( http://bit.ly/XING_Urlaubsreport_2018 ). Marketagent.combefragte über 1.015 deutsche Arbeitnehmer im 1. Quartal 2018.