XING: Aktie nach Quartalsbericht mit positiver Entwicklung!

Liebe Leser,

die Xing-Aktie kann zum Wochenauftakt einen Sprung nach oben verzeichnen. Grund sind die soliden Quartalsergebnisse, die das Unternehmen am Montag veröffentlicht hat. Der Umsatz konnte per Q3 2017 auf 48,3 Mio. Euro gesteigert werden – gegenüber dem Vorjahresquartal ein Anstieg von 27,7 %. Im Vergleich zum Vorquartal lag das Plus bei 10 %. Netto verdiente man 8 Mio. Euro, nach 6,4 Mio. Euro im Vorjahr – ein Plus von 25 %. Gegenüber dem Vorquartal veränderte sich das Ergebnis nicht. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,42 Euro.

Deutliche Steigerungen beim Umsatz und der Nutzeranzahl

Nach Segmenten trug vor allem das Segment B2B-Recruiting am meisten zum Umsatzanstieg bei. Der Umsatz hier stieg um fast 44 % auf 20 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr. Gegenüber dem Vorquartal lag der Umsatz 11 % höher. Das zweitwichtigste Segment B2C erzielte einen Umsatzanstieg von 20,1 % im Vergleich zum Vorjahr auf 23,5 Mio. Euro. Gegenüber dem Vorquartal lag das Plus bei 13,8 %. Die Nutzeranzahl konnte im dritten Quartal um fast 19 % auf 13,8 Mio. im Vergleich zum Vorjahr gesteigert werden. Im dritten Quartal konnten 600.000 neue Nutzer hinzugezählt werden. Von den insgesamt 13,8 Mio. Nutzern waren 985.000 zahlende Kunden. Im Jahr zuvor waren es 925.000.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.