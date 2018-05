XGIMI enthüllt brandneue internationale Versionen von bildschirmlosen TV-Geräten: Z6 und H2

Chengdu, China (ots/PRNewswire) - XGIMI Technology, Chinasführender Hersteller von Heimprojektoren, kündigte heute in Chengdudie drei brandneuen bildschirmlosen TV-Geräte H2, H2 Slim und LaserTV LUNE (chinesische Version) an. Zusätzlich führte XGIMI die zweiinternationalen Produkte Z6 und H2 ein. Als weiteren Höhepunktstellte XGIMI in seiner heutigen Ankündigung zwei Hauptstrategien fürdie zukünftige Entwicklung des Unternehmens vor: das Einrichten einesAI-bildschirmlosen Labors gemeinsam mit dem Unternehmen Baidu sowiedie Beschleunigung seiner weltweiten Markterschließung.Der Trend vom bildschirmlosen Fernsehen hat bereits die globalenMärkte erfasst. XGIMIs bildschirmlose TV-Geräte vereinen aufinnovative Weise einen leistungsstarken LED-Projektor, einemaßgeschneiderte Stereoanlage von Harman Kardon und einAndroid-System in einer winzigen Box, die Verbrauchern ein neuesFernsehkonzept sowie eine verlockende Gelegenheit zur Neugestaltungdes Wohndesigns bietet.Z6 ist ein bildschirmloses 1080 Pixel TV-Gerät mit gutemPreis-Leistungsverhältnis, dessen minimalistisches Design den ReddotAward 2018 gewann. Die integrierte Stereoanlage von Harman Kardonsorgt für eine außergewöhnliche Soundqualität und wandelt eine weißeWand im Handumdrehen in eine 180'' Leinwand. Im März dieses Jahresstartete XGIMI den Vorverkauf vom Z6 (chinesische Version) auf derCrowdfunding-Plattform JD.com und empfing in nur sieben Tagen über200.000 Vorbestellungen, was auf der Plattform alle bisherigenRekorde brach.Die leistungsstärkere Version des bildschirmlosen 1080 PixelTV-Geräts ist der H2, bei dem Helligkeit, Bildqualität und dasimmersive Erlebnis enorm verbessert wurden. Sein Design stammt vomH1, das mit dem CES Innovation Award 2017, dem iF Design Award unddem Reddot Award ausgezeichnet wurde. Nach einer zweijährigenAufrüstungsphase bietet der H2 nun stark verbesserte Leistung undBenutzerfreundlichkeit. Dank effizienterer Wärmeableitung undVierkanal-Strahlengang-Design erreicht der H2 eine Helligkeit von1.350 ANSI Lumen und verfügt somit nicht über die Helligkeitsdefiziteähnlicher Produkte, wodurch das Fernseherlebnis durch begrenztesUmgebungslicht keine Einschränkung erfährt. So können Nutzer Tag undNacht Unterhaltung auf dem Großbildschirm genießen.Mit Blick auf den Weltmarkt möchte XGIMI intensiv seine Online-wie Offline-Kanäle in Amerika, Asien und Europa ausbauen, umVerbrauchern rund um die Welt Unterhaltung im Großbildschirmformat zubieten.Die brandneuen internationalen Produkte werden in Kürze imVorverkauf auf Amazon.com und Aliexpress.com erhältlich sein. DieLieferung vom Z6 und H2 ist für Anfang Juni bzw. Mitte Juli geplant.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/691632/XGIMI.jpgPressekontakt:Ivy Wu+86-182-10645-525tingyu.wu@xgimi.comOriginal-Content von: XGIMI Technology, übermittelt durch news aktuell