XGIMI Aura: Mit Lasertechnologie in die Zukunft des Heimkinos

Chengdu, Sichuan (ots/PRNewswire) -- Beeindruckende Projektion von 100 Zoll bereits aus 20 cm Distanz, dank Ultra Short Throw-Technologie- 4K-Auflösung und HDR10 für klare Bilder mit starken Kontrasten- Vier 15W Harman Kardon-Lautsprecher, bestehend aus zwei Hoch- und zwei Tieftönern, mit Dolby Audio Unterstützung sorgen für knackige Höhen, dynamische Mitten und kräftigen Bass- Integrierte Android TV UI für sofortigen Zugriff auf Streaming-Dienste- Drei HDMI-Anschlüsse und drei USB-Anschlüsse machen das Anschließen beliebiger Geräte zum Kinderspiel- XGIMI-eigene 8-Punkt-Keystone-Korrektur für optimale BildanpassungXGIMI, Designer prämierter Smart-Projektoren und Laser-TVs veröffentlicht heute mit dem 4K XGIMI Aura seinen ersten Laser-Projektor als eindrucksvolle Ergänzung der Produktpalette im Bereich leistungsstarker Heimkino-Beamer. Als ideales Entertainment-Gerät für die ganze Familie läuft der XGIMI Aura herkömmlichen TV-Geräten den Rang ab.All-in-One-Paket zaubert großes Kino in jedes ZuhauseKein Heim ist zu klein: Selbst aus 20cm Entfernung zaubert der XGIMI Aura, dank der innovativen Ultra-Short-Throw-Technologie, noch ein kristallklares 4K-Bild von 100 Zoll an die Wand. Mit etwas mehr Abstand sind sogar bis zu 150 Zoll mit dieser messerscharfen Auflösung problemlos möglich. Und weil Auflösung alleine noch kein gutes Bild macht, ist zusätzlich auch noch eine HDR10-Kompatibilität mit an Bord. So profitiert das riesige, hochaufgelöste Bild zusätzlich von satten Farben und guten Kontrasten. Um in diesen Genuss zu kommen, muss man, dank der Helligkeit von 2400 ANSI Lumen, auch kein Nachtschwärmer sein. Um die Immersion komplett zu machen, füllen die vier 15W Harman-Kardon Lautsprecher mit Dolby Audio Unterstützung jedes Wohnzimmer mit sattem Sound. Dank dieser hochwertigen Ausstattung ist der XGIMI Aura Beamer und Soundbar in einem kompakten Paket. Auch Musikliebhaber kommen so voll auf ihre Kosten. Die Tage der Platz fressenden Entertainment-Center sind mit dieser Komplettlösung gezählt.Große Bilder, große Auswahl, keine KompromisseAufgrund des schlichten, aber hochwertigen Designs bietet der XGIMI Aura die ideale Ergänzung für jede Wohnzimmer-Einrichtung. Im Gegensatz zu einem herkömmlichen Fernseher schafft der XGIMI Aura auf Knopfdruck Platz für immersive Entertainment-Erfahrungen, statt diesen Platz permanent zu beanspruchen.Auch die Anschlussmöglichkeiten des Laserprojektors lassen keine Wünsche offen. Dank drei HDMI-Ports lassen sich mehrere Geräte gleichzeitig mit dem XGIMI Aura verbinden und es kann unkompliziert zwischen diesen gewechselt werden. Erst eine Runde im eigenen Heimkino zocken und schon Sekunden später bei Film oder Serie entspannen? Mit dem XGIMI Aura geht das ganz ohne lästiges Umstecken von Kabeln. Die Integration von Android TV 10 bietet zudem unzählige Filme und Serien sowie Zugriff auf zahlreiche weitere Entertainment-Anwendungen. Dank Screen Mirroring, lassen sich eigene Inhalte aber ebenso gut über AirPlay oder Chromecast von diversen Endgeräten wiedergeben. Damit der Spaß auch in Sekundenschnelle losgehen kann, ist der XGIMI Aura mit der XGIMI-eigenen 8-Punkt-Keystone-Korrekturt ausgestattet, die eine deutlich effektivere Bildkorrektur ermöglicht, als die weitverbreitete 4-Punkt-Korrektur.Ein High-End-Laserprojektor der nächsten GenerationMit der Kombination aus Highend-Hardware, spielend leichter Bedienung und einem benötigten Wandabstand von gerade einmal 20 cm, macht der XIMI Aura Heimkino einfach wie nie."Der XGIMI Aura wurde für den Heimbereich entwickelt und fügt sich mit seinem Design auf natürliche Weise in jede Einrichtung ein", so Andres Gomez, Marketingdirektor bei XGIMI. "Wir sehen, dass der technologische Wandel, der sich bereits auf alle anderen Bereiche unseres Lebens ausgewirkt hat, nun auch unser Home Entertainment erreicht. Mit dem XGIMI Aura wird Ihr nächster Fernseher kein Fernseher mehr sein."Preis und VerfügbarkeitDer Verkaufspreis des XGIMI Aura 4K UST Laser Projektor liegt bei 2.499EUR /2.499 CHF. Erhältlich ist das Produkt ab dem 12.10.2021 direkt über XGIMI (https://de.xgimi.com/pages/aura).Über XGIMIXGIMI überzeugt bereits weltweit mehr als 1,5 Millionen Kunden mit seinen designprämierten Smart-Projektoren und Laser-TVs. Entschlossen, der Design- und Tech-Avantgarde-Käuferschaft ein audiovisuelles Erlebnis der Extraklasse zu bieten, entwickelt XGIMI die neue Generation. Immer im Blick sind dabei die höchsten Ansprüche an Leistung, Funktionalität, Style und Design für die Kunden. Hervorzuheben ist die strategische Zusammenarbeit mit renommierten Partnern wie Harman Kardon, Google, Texas Instruments und Baidu. In Deutschland wird XGIMI von dem Consumer Electronics und Lifestyle Distributor Aqipa vertreten.XGIMI definiert den Bereich der Heimprojektoren neu, indem es das beste Benutzererlebnis durch Leistung und intuitives Handling gewährleistet. Die modernen Projektoren fügen sich dank ihres eleganten Designs in jeden Wohnstil und jede Inneneinrichtung ein und passen Größe und Helligkeit der Projektion selbständig in Sekundenbruchteilen an die Umgebung an. Dabei werden sogar Hindernisse ausgeschlossen, indem sie Wandvorsprünge, Türrahmen und Deko-Elemente erkennen.Kluge Power auf kleinstem RaumDie smarten, kompakten Geräte sind leistungsstark und in der Lage, ein herausragendes, immersives Heimkinoerlebnis zu schaffen. So hat XGIMI 31 internationale Auszeichnungen wie den CES Best Innovation Award, die iF Design Awards, den Red Dot Design Award und den Good Design Award gewonnen.Website: https://www.xgimi.com