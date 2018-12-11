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ZENITH MINERALS LTD - XFRA ZCB: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
11.12.18 07:49
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FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ZENITH MINERALS LTD ZCB AU000000ZNC9
AB/FROM ONWARDS 11.12.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ZENITH MINERALS LTD ZCB AU000000ZNC9
AB/FROM ONWARDS 11.12.2018
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,039 €
|0,037 €
|0,002 €
|+5,41%
|11.12./08:08
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000ZNC9
|A0MP37
|0,13 €
|0,036 €
= Realtime
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