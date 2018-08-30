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RCR Tomlinson - XFRA YV4: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
30.08.18 08:14
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
RCR TOMLINSON LTD YV4 AU000000RCR7
AB/FROM ONWARDS 30.08.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
RCR TOMLINSON LTD YV4 AU000000RCR7
AB/FROM ONWARDS 30.08.2018
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,724 €
|1,75 €
|-1,026 €
|-58,63%
|30.08./08:41
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000RCR7
|A0DPB7
|3,08 €
|0,72 €
= Realtime
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