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RCR Tomlinson - XFRA YV4: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
25.08.17 07:57
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
RCR TOMLINSON LTD YV4 AU000000RCR7
AB/FROM ONWARDS 25.08.2017
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
RCR TOMLINSON LTD YV4 AU000000RCR7
AB/FROM ONWARDS 25.08.2017
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|2,741 €
|2,426 €
|0,315 €
|+12,98%
|25.08./08:05
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000RCR7
|A0DPB7
|2,74 €
|1,56 €
= Realtime
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