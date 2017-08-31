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MINEWORX TECHS LTD - XFRA YRS: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
31.08.17 17:40
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
MINEWORX TECHS LTD YRS CA6034651050
AB/FROM ONWARDS 31.08.2017 17:38 CET
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SCHEDULE:
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MINEWORX TECHS LTD YRS CA6034651050
AB/FROM ONWARDS 31.08.2017 17:38 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,0707 $
|0,0685 $
|0,0022 $
|+3,21%
|31.08./-
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|CA6034651050
|A2DSW3
|0,080 $
|0,051 $
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|Frankfurt
|0,055 €
|+14,58%
|17:38
|Nasdaq OTC Other
|0,0707 $
|+3,21%
|18:08
|Stuttgart
|0,048 €
|0,00%
|08:14
= Realtime
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